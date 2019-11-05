«Уфа» готова продать игрока сборной России за 2,5 млн евро

Уфа, 5 ноября. Футбольный клуб «Уфа» готов отпустить полузащитника Даниила Фомина в зимнее трансферное окно. По информации источника Федерального агентства новостей, клуб из столицы Башкирии примет предложение по 22-летнему футболисту, если оно составит около 2,5 млн евро.

В услугах футболиста заинтересован ЦСКА. Отмечается также, что существует вероятность возвращения футболиста в «Краснодар», воспитанником которого является игрок.

Фомин — выпускник Академии «Краснодара». За главную команду футболист провел всего 1 матч. С лета 2017 по лето текущего года полузащитник выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды. Летом текущего года Фомин вернулся в расположении «Краснодара», после чего перешел в «Уфу». На его счету 16 матчей, 3 гола и 1 результативная передача в составе уфимцев. Футболист был вызван в состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

В августе сообщалось, что Уфа готова расстаться с нападающий Сильвестром Игбуном. За 28-летнего футболиста клуб из Башкирии хотел выручить 3,5 млн евро.