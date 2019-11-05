Эксперт констатировал беспредел США в Сирии из-за «импотенции» ООН

Москва, 5 ноября. Незаконные действия США в Сирии дискредитирует ООН, которая молчит, пока американцы воруют нефть у сирийцев, заявил военный эксперт Борис Рожин.

По мнению эксперта, в связи с фактической импотенцией международного сообщества власти США позволяют себе делать все, что заблагорассудится, игнорируя нормы международного права и договорные обязательства.

«Это показывает, насколько деградировала система международных отношений, что одна страна может оккупировать территорию другой страны без какого-либо разумного обоснования или заявляя, что она просто хочет присвоить нефть. Это своеобразный маркер для текущего состояния ООН и международного права», — сказал Рожин в беседе с «Политикой сегодня».

Из-за оккупационных действий США в Сирии президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился в ООН с требованием жестко осудить Вашингтон за противоправные действий. В организации напомнили, что американцы объясняют свое присутствие резолюцией 2249, где указано, что страны должны действовать на подконтрольных террористам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) территориях Сирии и Ирака в рамках международного права, при этом там ни слова не сказано о вторжении.

Рожин считает, что за военным вмешательством стоит компромисс между желанием американского президента Дональда Трамп уйти из Сирии и нежеланием истеблишмента США сдавать свои позиции.

Соединенные штаты приступили к строительству двух военных баз в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупные месторождения нефти, якобы для «защиты» ресурсов, напомнила «Газета.ру».

При этом известно, что американские военные незаконно вывозят сирийскую нефть.Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из республики под охраной американских военных.

Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на местах сирийских нефтяных месторождений. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Вашингтон получил благодаря курдским боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.