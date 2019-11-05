Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 5 ноября.

Следствие отказалось привлекать телеведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву в качестве свидетелей. Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова в Махачкале.

Востоковед Андрей Онтиков возложил на США ответственность за операцию Турции «Источник мира» против курдских террористов в Сирии. Поддержка США курдских террористов оказалась главной причиной операции Турции в Сирии.

Gazeta Wyborcza — одно из крупнейших польских изданий. Чем же ее читателям может быть интересен блогер, который не котируется на родине? Запад через подконтрольные СМИ запустил кампанию по реабилитации Навального.

Украинский юрист Андрей Портнов рассказал, что экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ украл дела о событиях на Майдане. Бывший сотрудник ГПУ украл материалы о расстрелах на Майдане.

Дефицит солнечного света отрицательно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека. Эксперты дали советы, как компенсировать недостаток солнечного света.

По мнению врача и телеведущего, вопиющий инцидент отражает проблемы всего нашего общества, которые требуют решения. Доктор Мясников отреагировал на видео «умывания» грязной тряпкой челябинской пациентки.

Дмитрий Песков прокомментировал очередной срыв разведения сил в Донбассе. Песков отреагировал на очередной срыв разведения сил в Донбассе.

Ученые установили, что у людей с микроорганизмами в кишечнике группы Bacteroidales риск развития рака кишечника до 15% выше. Британские ученые рассказали, как организм может предупредить о раке кишечника.

Украина готова к ситуации, если транзит российского газа будет прекращен, заявил глава Минэнерго республики Алексей Оржель. На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа с Россией.

Россияне смогут получать до 13% от расходов на занятия спортом в виде налоговых вычетов. Налоговый вычет на фитнес могут ввести в России.