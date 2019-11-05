Чемпионат по средневековому бою доказал превосходство клубов из России

Россия победила на XIV международном чемпионате по историческому средневековому бою «Кубок Динамо», прошедшем 2—3 ноября в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра в Москве.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это нетривиальное мероприятие.

Это спорт, детка!

Как и любое уважающее себя крупное соревнование, «Кубок Динамо» начинался с коммерции. Точнее — с торговых рядов средневековой ярмарки: от фибул-цепочек до топоров-примочек вкупе с зазывалами. Дальше посетитель, аки витязь, оказывался на распутье.

Направо пойдешь — в «царство» HMB Soft попадешь, где энергично мутузили друг друга мягкими мечами дети и подростки. Налево побежишь — в раннее Средневековье угодишь, где разнокалиберные дружины азартно выясняли, чей хирд толще.

Тех же, кому удавалось просочиться сквозь «норманнов», радостно принимали в свои ряды шлемоблещущие «римляне» из военно-исторического клуба реконструкторов «Legio X Fretensis», скандирующие в свободное от битв с варварами время: «Make Roma great again!»

За лагерем легиона вздымал ввысь свои башни стенд российского клуба «Bern» — пожалуй, самого известного в мире клуба исторического средневекового боя (ИСБ). И да, там действительно имелись самые натуральные крепостные башни. А еще — гербы, арсенал и пирамида призов. Призов было много, но впечатляющие размеры клубного стенда толсто намекали на то, что «Bern» не прочь завоевать еще столько же.

Миновав «цитадель» клуба, посетитель выходил наконец к ристалищам, на которых, собственно, и проходил чемпионат.

Что такое ИСБ? Это полноконтактные схватки на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья. Подчеркнем — на незаточенном, но вполне увесистом стальном оружии и в самых настоящих доспехах.

Сразу расставим точки над «и». ИСБ — это не «игра в Средневековье» и не «попытка бегства из наших серых будней в сказку». Это вполне состоявшийся вид спорта — с четко регламентированными правилами, экипировкой, международным судейским корпусом, системой отборочных и международных соревнований, культовыми фигурами, легендарными командами, а также фанатами и поклонниками. Вид спорта жесткий, бескомпромиссный и по-своему весьма романтичный: недаром в движении ИСБ участвуют не только мужчины, но и женщины.

«Не так часто, как меч, наша дура свистит…»

В зависимости от номинации, ИСБ может выглядеть по-разному, но в памяти он остается надолго в любом случае. Особенно зрелищными и эмоциональными получаются бои массовые.

К примеру, на одном из ристалищ «Кубка Динамо» выстроились друг напротив друга две дюжины латников. Маршал выяснил, готовы ли команды, а затем скомандовал: «Бой!..»

Первые ряды сошлись, молотя друг друга мечами и фальшионами. Колющие удары в ИСБ запрещены, а вот рубить можно почти без ограничений. Другое дело, что затупленным клинком меча уложить хорошо «упакованного» и опытного латника довольно трудно.

В ход пошли борцовские приемы, но и они против живых «танков» не всегда срабатывали. Тогда из второго ряда в бой вступили воины с самыми харизматичными «инструментами» в арсенале ИСБ — алебардами.

Взмах — промах! Обрушившаяся на деревянное ограждение ристалища алебарда оставила после себя зарубку глубиной сантиметра в два и целое облако щепок.

Еще взмах — попадание!.. Наверняка у мечника в начале схватки имелись обширные творческие планы. Но после того как ему в шлем прилетела увесистая двуручная «sms» от алебардиста, он был вынужден от этих планов отказаться. Получилось точно как в одной песне:

Не так часто, как меч, наша дура свистит.

Но уж как попадет, то противник — с копыт,

И в сторонку.

О поверженное тело тут же споткнулся еще один боец. В строю образовалась брешь. В нее немедленно вломился противник.

Лязг. Грохот. Напор. Мельтешение клинков. Отрихтованные боевыми топорами набедренники. Вмятины на шлемах. Расширенные глаза за забралами. Обломки щитов под ногами. Острый запах пота. Справа — изрубленное латное плечо товарища. Слева — изрубленный деревянный брус барьера. Ярость. Смелость. Упорство. Упрямство. Рев зрителей. Море, нет — океан адреналина!

ИСБ — это спорт, но спорт рыцарей. Тут все всерьез — и удары, и эмоции.

Наконец, строй одной команды не выдержал и рассыпался. На то, чтобы свалить оставшихся оппонентов с ног или вытолкнуть их с ристалища, у победителей ушли считанные секунды. Все. «Наша взяла!» Аплодисменты.

Участники движения ИСБ считают, что на их рыцарском спорте лежит особая ответственность — нести идеалы благородства в сердца зрителей, сохраняя при этом азарт настоящей борьбы. Едва затихает схватка, как бывшие противники уже по-дружески хлопают друг друга по плечам и помогают упавшим подняться. Если кому-то требуется медицинская помощь — рядом с бойцом немедленно материализуется сотрудник поисково-спасательного отряда «Экстремум».

Значительной части зрителей может показаться, что участники состязаний по историческому средневековому бою просто обречены на неминуемые сотрясения и переломы. Шутка ли — живого человека рубят стальной алебардой! К тому же, сами бойцы в шутку называют свои соревнования «праздником средневекового ультранасилия»!..

На деле ситуация выглядит совсем не столь трагично. Бойцов спасают хорошая физическая подготовка, без которой на ристалище вообще лучше не выходить, и качественная защита, чье соответствие стандартам соревнований обязательно проверяют судьи.

В общем, по статистике ИСБ менее травмоопасен, чем любой другой вид контактных единоборств. И все же дежурящие неподалеку от ристалища спасатели и «амбуланс» — всегда наготове.

Впрочем, вернемся к ИСБ.

«Это как чемпионат Японии по дзюдо»

Историю появления рыцарского спорта мы пересказывать не будем, благо об этом ФАН уже писало. Просто напомним, что в ИСБ российские спортсмены вот уже многие годы заслуженно занимают топовые позиции.

В очередной раз это доказал весной текущего года итог выступления российской сборной на X чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва Наций» в сербской крепости Смедерево. Из Сербии наши бойцы вернулись с 17 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Для сравнения, занявшая тогда в общем медальном зачете второе место сборная Украины сумела завоевать лишь 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Хочется отметить одну важную черту, присущую ИСБ. Среди блистающих на ристалищах свирепых рубак можно отыскать людей самых разных профессий, на первый взгляд никак не пересекающихся со средневековым боем: инженеров, кондитеров и даже детских врачей. То есть это самый настоящий любительский спорт.

И движение неуклонно продолжает набирать популярность. Растет число стран, граждане которых с мечом и в латах готовы сражаться за честь своего клуба или национального флага на ристалищах ИСБ. Международная ассоциация исторического средневекового боя HMBIA ежегодно фиксирует появление новых команд. В уже существующие команды приходят «новобранцы». Лучшие из лучших отправляются на международные чемпионаты, такие как «Битва наций», где встречаются национальные сборные, и «Кубок Динамо», где бьются клубы.

Недаром в беседе с корреспондентом ФАН маршал-супервайзер HMBIA Сергей Мясищев однажды сообщил, что «Кубок Динамо» — это самые престижные соревнования по ИСБ на территории России.

«Этот турнир по праву считается самым бескомпромиссным, самым интересным и, может быть, даже самым жестким соревнованием в системе ИСБ, — подчеркнул Мясищев. — Нельзя сказать, что престижней: «Битва Наций» или «Кубок Динамо». Первая — это Олимпиада, а второй… Это как чемпионат Японии по дзюдо!»

На полях «Кубка Динамо 2019» Мясищев отметил, что этот чемпионат продолжает оправдывать статус международного мероприятия. В этом году оно собрало достаточно много гостей как из ближнего, так и из дальнего зарубежья: эстонцев, финнов, поляков, чехов, китайцев, израильтян, датчан, французов, канадцев, англичан, американцев и так далее. Причем считать иностранных участников «мальчиками для битья» ни в коем случае не стоит — это весьма подготовленные и мотивированные бойцы. Впрочем, иных на «Кубке Динамо» просто не бывает.

Также маршал-супервайзер HMBIA подтвердил, что правила проведения соревнований по ИСБ непрерывно совершенствуются. Например, еще в прошлом году начали меняться требования к защитному снаряжению бойцов в сторону повышения уровня аутентичности и аккуратности доспехов. Тем самым создаются условия для того, чтобы ИСБ-мероприятия могли радовать зрителей не только яростными схватками на ристалище, но также эстетичным и историческим внешним видом участников.

В свою очередь, Олег Лукьянов, который принимал участие в самом первом «Кубке Динамо» как боец, а теперь является одним из старейших гофмаршалов HMBIA, сообщил, что на соревнованиях принципиально ни за кого не болеет. Во-первых, особо выделять какую-то команду для гофмаршала было бы неэтично. Во-вторых, «для меня тут нет чужих, тут все — наши!» — с улыбкой добавил Лукьянов.

Uber Bern ist nur Gott!

Работы бойцам и судьям-маршалам на чемпионате более чем хватало. Одни бои сменяли другие практически в режиме нон-стоп — с 9 утра до позднего вечера. Итоги двухдневной «сечи» на территории Всероссийского выставочного центра впечатляли.

В номинации «5 на 5» среди мужчин первое место завоевала команда «Медвежья пядь» из клуба «Bern». Завоевала в финальном бою столь упорном и драматичном, что после него впору было за валидол хвататься. Несгибаемым парням из клуба «Западной башни» досталось второе место, а третье — яростным бойцам из клуба «Баярд».

«5 на 5» среди воительниц: первое место — «Искра», второе — «Bern», третье — «НСК».

Совершенно фантастический по своей динамике и драйву марафон боев «12 на 12» среди мужчин выиграла команда «Bern Murten». Второе место заняла англо-российская команда «White Tower». Третье осталось за командой «Bern Nansi» из клуба… Думается, вы уже догадались.

По совокупности достигнутых результатов в номинациях массовых боев первенство на «Кубке Динамо 2019» однозначно осталось за клубом «Bern». Он в который раз доказал, что является сильнейшим клубом ИСБ в мире. Ну, что тут скажешь, кроме «Uber Bern ist nur Gott!»?

В целом, можно отметить, что на этих соревнованиях российские спортсмены и спортсменки убедительно доказали, что они лучше всех.

Редакция ФАН поздравляет всех участников XIV международного чемпионата по ИСБ «Кубок Динамо». Ребята, это было огненно!