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Чемпионат по средневековому бою доказал превосходство клубов из России

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«Кубок Динамо 2019»

Россия победила на XIV международном чемпионате по историческому средневековому бою «Кубок Динамо», прошедшем 2—3 ноября в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра в Москве. 

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это нетривиальное мероприятие.

«Кубок Динамо 2019»

Это спорт, детка!

Как и любое уважающее себя крупное соревнование, «Кубок Динамо» начинался с коммерции. Точнее — с торговых рядов средневековой ярмарки: от фибул-цепочек до топоров-примочек вкупе с зазывалами. Дальше посетитель, аки витязь, оказывался на распутье.

Направо пойдешь — в «царство» HMB Soft попадешь, где энергично мутузили друг друга мягкими мечами дети и подростки. Налево побежишь — в раннее Средневековье угодишь, где разнокалиберные дружины азартно выясняли, чей хирд толще. 

Тех же, кому удавалось просочиться сквозь «норманнов», радостно принимали в свои ряды шлемоблещущие «римляне» из военно-исторического клуба реконструкторов «Legio X Fretensis», скандирующие в свободное от битв с варварами время: «Make Roma great again!»

За лагерем легиона вздымал ввысь свои башни стенд российского клуба «Bern» — пожалуй, самого известного в мире клуба исторического средневекового боя (ИСБ). И да, там действительно имелись самые натуральные крепостные башни. А еще — гербы, арсенал и пирамида призов. Призов было много, но впечатляющие размеры клубного стенда толсто намекали на то, что «Bern» не прочь завоевать еще столько же. 

«Кубок Динамо 2019»

Миновав «цитадель» клуба, посетитель выходил наконец к ристалищам, на которых, собственно, и проходил чемпионат. 

Что такое ИСБ? Это полноконтактные схватки на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья. Подчеркнем — на незаточенном, но вполне увесистом стальном оружии и в самых настоящих доспехах.

Сразу расставим точки над «и». ИСБ — это не «игра в Средневековье» и не «попытка бегства из наших серых будней в сказку». Это вполне состоявшийся вид спорта — с четко регламентированными правилами, экипировкой, международным судейским корпусом, системой отборочных и международных соревнований, культовыми фигурами, легендарными командами, а также фанатами и поклонниками. Вид спорта жесткий, бескомпромиссный и по-своему весьма романтичный: недаром в движении ИСБ участвуют не только мужчины, но и женщины. 

«Кубок Динамо 2019»

«Не так часто, как меч, наша дура свистит…»

В зависимости от номинации, ИСБ может выглядеть по-разному, но в памяти он остается надолго в любом случае. Особенно зрелищными и эмоциональными получаются бои массовые. 

К примеру, на одном из ристалищ «Кубка Динамо» выстроились друг напротив друга две дюжины латников. Маршал выяснил, готовы ли команды, а затем скомандовал: «Бой!..» 

Первые ряды сошлись, молотя друг друга мечами и фальшионами. Колющие удары в ИСБ запрещены, а вот рубить можно почти без ограничений. Другое дело, что затупленным клинком меча уложить хорошо «упакованного» и опытного латника довольно трудно. 

В ход пошли борцовские приемы, но и они против живых «танков» не всегда срабатывали. Тогда из второго ряда в бой вступили воины с самыми харизматичными «инструментами» в арсенале ИСБ — алебардами.

«Кубок Динамо 2019»

Взмах — промах! Обрушившаяся на деревянное ограждение ристалища алебарда оставила после себя зарубку глубиной сантиметра в два и целое облако щепок. 

Еще взмах — попадание!.. Наверняка у мечника в начале схватки имелись обширные творческие планы. Но после того как ему в шлем прилетела увесистая двуручная «sms» от алебардиста, он был вынужден от этих планов отказаться. Получилось точно как в одной песне:

Не так часто, как меч, наша дура свистит.
Но уж как попадет, то противник — с копыт,
И в сторонку.

О поверженное тело тут же споткнулся еще один боец. В строю образовалась брешь. В нее немедленно вломился противник. 

Лязг. Грохот. Напор. Мельтешение клинков. Отрихтованные боевыми топорами набедренники. Вмятины на шлемах. Расширенные глаза за забралами. Обломки щитов под ногами. Острый запах пота. Справа — изрубленное латное плечо товарища. Слева — изрубленный деревянный брус барьера. Ярость. Смелость. Упорство. Упрямство. Рев зрителей. Море, нет — океан адреналина! 

ИСБ — это спорт, но спорт рыцарей. Тут все всерьез — и удары, и эмоции. 

«Кубок Динамо 2019»

Наконец, строй одной команды не выдержал и рассыпался. На то, чтобы свалить оставшихся оппонентов с ног или вытолкнуть их с ристалища, у победителей ушли считанные секунды. Все. «Наша взяла!» Аплодисменты.

Участники движения ИСБ считают, что на их рыцарском спорте лежит особая ответственность — нести идеалы благородства в сердца зрителей, сохраняя при этом азарт настоящей борьбы. Едва затихает схватка, как бывшие противники уже по-дружески хлопают друг друга по плечам и помогают упавшим подняться. Если кому-то требуется медицинская помощь — рядом с бойцом немедленно материализуется сотрудник поисково-спасательного отряда «Экстремум». 

Значительной части зрителей может показаться, что участники состязаний по историческому средневековому бою просто обречены на неминуемые сотрясения и переломы. Шутка ли — живого человека рубят стальной алебардой! К тому же, сами бойцы в шутку называют свои соревнования «праздником средневекового ультранасилия»!.. 

На деле ситуация выглядит совсем не столь трагично. Бойцов спасают хорошая физическая подготовка, без которой на ристалище вообще лучше не выходить, и качественная защита, чье соответствие стандартам соревнований обязательно проверяют судьи.

В общем, по статистике ИСБ менее травмоопасен, чем любой другой вид контактных единоборств. И все же дежурящие неподалеку от ристалища спасатели и «амбуланс» — всегда наготове. 

Впрочем, вернемся к ИСБ. 

«Кубок Динамо 2019»

«Это как чемпионат Японии по дзюдо»

Историю появления рыцарского спорта мы пересказывать не будем, благо об этом ФАН уже писало. Просто напомним, что в ИСБ российские спортсмены вот уже многие годы заслуженно занимают топовые позиции. 

В очередной раз это доказал весной текущего года итог выступления российской сборной на X чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва Наций» в сербской крепости Смедерево. Из Сербии наши бойцы вернулись с 17 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Для сравнения, занявшая тогда в общем медальном зачете второе место сборная Украины сумела завоевать лишь 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. 

Хочется отметить одну важную черту, присущую ИСБ. Среди блистающих на ристалищах свирепых рубак можно отыскать людей самых разных профессий, на первый взгляд никак не пересекающихся со средневековым боем: инженеров, кондитеров и даже детских врачей. То есть это самый настоящий любительский спорт.

И движение неуклонно продолжает набирать популярность. Растет число стран, граждане которых с мечом и в латах готовы сражаться за честь своего клуба или национального флага на ристалищах ИСБ. Международная ассоциация исторического средневекового боя HMBIA ежегодно фиксирует появление новых команд. В уже существующие команды приходят «новобранцы». Лучшие из лучших отправляются на международные чемпионаты, такие как «Битва наций», где встречаются национальные сборные, и «Кубок Динамо», где бьются клубы.

Недаром в беседе с корреспондентом ФАН маршал-супервайзер HMBIA Сергей Мясищев однажды сообщил, что «Кубок Динамо» — это самые престижные соревнования по ИСБ на территории России. 

Сергей Мясищев

«Этот турнир по праву считается самым бескомпромиссным, самым интересным и, может быть, даже самым жестким соревнованием в системе ИСБ, — подчеркнул Мясищев. — Нельзя сказать, что престижней: «Битва Наций» или «Кубок Динамо». Первая — это Олимпиада, а второй… Это как чемпионат Японии по дзюдо!»

На полях «Кубка Динамо 2019» Мясищев отметил, что этот чемпионат продолжает оправдывать статус международного мероприятия. В этом году оно собрало достаточно много гостей как из ближнего, так и из дальнего зарубежья: эстонцев, финнов, поляков, чехов, китайцев, израильтян, датчан, французов, канадцев, англичан, американцев и так далее. Причем считать иностранных участников «мальчиками для битья» ни в коем случае не стоит — это весьма подготовленные и мотивированные бойцы. Впрочем, иных на «Кубке Динамо» просто не бывает. 

Также маршал-супервайзер HMBIA подтвердил, что правила проведения соревнований по ИСБ непрерывно совершенствуются. Например, еще в прошлом году начали меняться требования к защитному снаряжению бойцов в сторону повышения уровня аутентичности и аккуратности доспехов. Тем самым создаются условия для того, чтобы ИСБ-мероприятия могли радовать зрителей не только яростными схватками на ристалище, но также эстетичным и историческим внешним видом участников. 

В свою очередь, Олег Лукьянов, который принимал участие в самом первом «Кубке Динамо» как боец, а теперь является одним из старейших гофмаршалов HMBIA, сообщил, что на соревнованиях принципиально ни за кого не болеет. Во-первых, особо выделять какую-то команду для гофмаршала было бы неэтично. Во-вторых, «для меня тут нет чужих, тут все — наши!» — с улыбкой добавил Лукьянов. 

Олег Лукьянов

Uber Bern ist nur Gott!

Работы бойцам и судьям-маршалам на чемпионате более чем хватало. Одни бои сменяли другие практически в режиме нон-стоп — с 9 утра до позднего вечера. Итоги двухдневной «сечи» на территории Всероссийского выставочного центра впечатляли.

В номинации «5 на 5» среди мужчин первое место завоевала команда «Медвежья пядь» из клуба «Bern». Завоевала в финальном бою столь упорном и драматичном, что после него впору было за валидол хвататься. Несгибаемым парням из клуба «Западной башни» досталось второе место, а третье — яростным бойцам из клуба «Баярд».

«5 на 5» среди воительниц: первое место — «Искра», второе — «Bern», третье — «НСК».

Совершенно фантастический по своей динамике и драйву марафон боев «12 на 12» среди мужчин выиграла команда «Bern Murten». Второе место заняла англо-российская команда «White Tower». Третье осталось за командой «Bern Nansi» из клуба… Думается, вы уже догадались. 

По совокупности достигнутых результатов в номинациях массовых боев первенство на «Кубке Динамо 2019» однозначно осталось за клубом «Bern». Он в который раз доказал, что является сильнейшим клубом ИСБ в мире. Ну, что тут скажешь, кроме «Uber Bern ist nur Gott!»?

В целом, можно отметить, что на этих соревнованиях российские спортсмены и спортсменки убедительно доказали, что они лучше всех.

«Кубок Динамо 2019»

Редакция ФАН поздравляет всех участников XIV международного чемпионата по ИСБ «Кубок Динамо». Ребята, это было огненно!

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