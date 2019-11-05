В Удмуртии рассказали, сколько кибератак отражают серверы республики

Ижевск, 5 ноября. Использование новой антивирусной системы позволило отразить два миллиона интернет-угроз и кибератак на компьютерные сети государственных учреждений в Удмуртии, а также предотвратило утечку персональных данных. Об этом сообщил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Как стало известно ФАН, после трех лет работы масштабного проекта по централизованной защите сетей всех государственных учреждений Удмуртской Республики антивирусом российской разработки Dr.Web, в субъекте сократили затраты на антивирусную защиту более, чем в пять раз — с 45 до восьми миллионов рублей в год.

«Это отличные показатели, учитывая, что бесперебойная работа информационных систем государственных учреждений — это условие качественного и своевременного сервиса для наших граждан», — рассказал Меджитов в комментарии ФАН.

В пресс-службе компании Dr.Web отметили, что сетевую инфраструктуру госучреждений Удмуртии защищают продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite с единым центром управления.

Безопасную работу ПК контролирует Dr.Web Desktop Security Suite, за чистоту серверов отвечает Dr.Web Server Security Suite. Данные продукты имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России.

«Установка через единый центр обработки данных (ЦОД) позволила обеспечить оперативную защиту и своевременное обновление компонентов Dr.Web и вирусных баз. При этом лицензия на антивирус безлимитная по количеству объектов защиты, и это позволяет оперативно закрывать любые потребности в антивирусной защите в масштабах всего региона без дополнительных финансовых затрат», — пояснили в пресс-службе компании.

Глава отдела по работе с ключевыми клиентами Dr.Web Дмитрий Орлов, отметил, что суммарную стоимость закупки антивирусов регионом можно снизить, если одновременно приобрести все необходимые лицензии для всех защищаемых объектов. Так, централизованная защита Dr.Web государственных учреждений — включая органы власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения — включает 40 000 лицензий для защиты рабочих станций и серверов.