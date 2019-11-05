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Путин поддержал идею провести расширенное заседание Совета по русскому языку в Казани

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Путин проведет расширенное заседание Совета по русскому языку в 2020 году

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в 2020 году в Казань, где один из членов Совета при президенте РФ по развитию русского языка предложил провести расширенное выездное заседание Совета по вопросам развития продвижения русского языка за рубежом.

С инициативой провести заседание в Казани выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ «Казанский федеральный университет» Радиф Замалетдинов. Он предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию русского языка на базе Казанского федерального университета​​​.

«Приглашаете, приедем», — сказал Владимир Путин.

Ранее на заседании совета российский лидер констатировал, что фиксируются попытки искусственно, грубо и подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире и вытеснить его на периферию. Кроме того, в некоторых странах «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку, а в ряде государств это стало национальной политикой.

Как передает «Газета.Ru», во время заседания Владимир Путин не согласился с высказыванием советника Владимира Толстого, который в своем выступлении назвал русский язык мощным оружием. Президент РФ отметил, что, если называть язык так, «с ним начнут бороться, как с оружием». По мнению Владимира Путина, язык является «мягкой силой».

Владимир Путин также поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех государственных структур и СМИ.

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Источник: РИА Новости
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