Путин заявил о готовности оказать поддержку литературным изданиям

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что не против «любых здравых предложений» по поддержке литературных изданий. Их разработкой займется общественный деятель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

На заседании Совета по русскому языку во вторник Шаргунов указал на то, что литературные издания находятся в бедственном положении: их выживают, перестают платить авторам и закрывают. По его словам, важно оказать «небольшую поддержку» и не дать погибнуть тому, что можно назвать очагами культуры.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заметил, что существующие субсидии можно увеличить.

«Да, надо поддержать. Да, нужно найти эти инструменты поддержки. Вопрос не в деньгах. Там деньги, действительно, небольшие. Давайте подумаем, прикиньте, сделайте предложения», — согласился Путин.

По его словам, было бы хорошо, если бы Шаргунов не просто жаловался на бедственное положение литературных изданий, но и предложил конкретные шаги по решению проблемы. Путин напомнил, что с конца 90-х годов литературные издания являются частными, акционерными, негосударственными.

«Вы что, предлагаете их вернуть государству, или что сделать надо? Или просто дать деньги в библиотеки, чтобы библиотеки закупали и таким образом поддерживали всех без исключения?» — поинтересовался президент России, уточнив, что не против поддержать литературные издания, однако важно «сформулировать, что сделать нужно».

Шаргунов предложил наладить процесс закупки изданий библиотеками и рассмотреть вопрос предоставления государственных субсидий. Путин заявил о готовности «поддержать любое здравое предложение». Президент напомнил, что в советское время произведения определенных генсеков закупали в огромных количествах, однако их никто не читал.

Также Владимир Путин обещал ускорить подготовку программы по поддержке детского чтения, реализацией которой занимается Роспечать. Кроме того, российский президент заявил, что именно дети являются самой читающей частью российского общества.