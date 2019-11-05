Россия и Белоруссия к декабрю представят план по углублению интеграции

Минск, 5 ноября. Власти России и Белоруссии к 1 декабря подготовят дорожную карту по углублению интеграции двух стран. Об этом во вторник заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы белорусского правительства, встреча по согласованию дорожных карт состоится 19 ноября, сразу же после заседания Совета министров (исполнительный орган) Союзного государства России и Белоруссии. Румас подчеркнул, что при необходимости встреча может продлиться до глубокой ночи.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад, недовольный процессом интеграции России и Белоруссии, пытается вбить клин между двумя странами. Он отметил, что Москва и Минск продолжат развитие совместных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). В 2019 году были проведены специальные учения, где подразделения двух стран отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы.

7 октября президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы развития отношений своих стран и подготовку документов, связанных с планами по интеграции государств. Как отметили в правительстве Минске, между странами сложился братский характер отношений, при этом обе стороны нацелены на углубление сотрудничества.