Экономист рассказал, сможет ли Украина сохранить транзит газа из России

Между Россией и Украиной, вероятно, будет подписан краткосрочный газовый контракт в сторону уменьшения поставок российского голубого топлива. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Стратегическая задача

Сохранение транзита российского газа для госкомпании «Нафтогаз Украины» — стратегическая задача; Киев готов договариваться, но не в ущерб национальным интересам. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Для «Нафтогаза» продолжение транзита российского газа является стратегической задачей», — заявил Коболев.

По его словам, «Нафтогаз Украина» готов договариваться с российской газовой компанией «Газпром» о продлении транзита. Он отметил, что в этом вопросе позиция Украины совпадает с позицией Европейской комиссии.

«Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы «Нафтогаза», — подчеркнул Коболев.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к российскому «Газпрому» с 12 до 2 миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.

Уменьшение поставок

В декабре 2019 года истекают действующие контракты Российской Федерации и Украины на транзит и поставку голубого топлива. Киев, Москва и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через территорию Украины, но пока результата нет.

По словам Артема Деева, украинская сторона обеспокоена и огорчена тем, что «Северный поток — 2» все-таки будет завершен. С введением в эксплуатацию нового газопровода Украина потеряет значительные средства от транзита газа по своей территории. Они составляют до 4% ВВП страны.

«До конца октября вопрос о строительстве «потока» был не решен, все европейские страны, по территории которых он проходит, подписали соглашение, кроме Дании, которая с 2017 года не давала разрешение, ссылаясь на экологические нормы. Сейчас разрешение от Дании получено, несмотря на давление США, правительство которого в открытую выступало против проекта», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, России, вероятно, придется подписать краткосрочное соглашение с Украиной о транзите газа. Как минимум, на тот период, когда не будут завершены пуско-наладочные работы и прокачка газа — это может занять еще три-четыре месяца 2020 года.

«А соглашение на транзит по украинской территории истекает 31 декабря 2019 года. Если договор не будет подписан, Россия будет вынуждена платить большие неустойки. Российской стороне выгодно краткосрочное соглашение, а «Нафтогаз» настаивает на длительных поставках и гарантированных объемах. Стороны сядут за стол переговоров — документы нужны обеим сторонам, вероятно, придут к консенсусу относительно объемов транзита в сторону его уменьшения», — заключил Артем Деев.

Все дороги ведут в Москву

Политолог Владимир Карасев напомнил, что еще совсем недавно Андрей Коболев в унисон с украинскими чиновниками и политиками заявлял, что Россия должна Украине, что европейское сообщество поддерживает Украину в ее «неравной битве с «Газпромом» и призывал не допустить запуска проекта «Северный поток — 2».

«Но Дания сдалась на милость победителя. Теперь Украине будет сложнее вести переговоры с Россией, и ни о какой победе Киева и Вашингтона над Москвой не может быть и речи. В итоге что мы наблюдаем? США раздирают политические распри между демократами и республиканцами. Им нет дела до Украины и ее проблем с заключением газового контракта. Евросоюз спит и видит, что русские таки дадут тепло для зимовки. Коболев говорит о том, что позиция Украины совпадает с позицией Еврокомиссии. Но украинская позиция станет актуальной только в одном случае, если она совпадет с позицией России», — пояснил Владимир Карасев.

По мнению эксперта, Россию мало интересует, с теплом в квартирах украинская власть будет защищать национальные интересы или без него. Ни США, ни Европа — не союзники Украине в вопросах газа.

«Все дороги ведут в Москву. Коболев может в альбоме для рисования чертить свои стратегии, но соглашение либо будет подписано на российских условиях, либо Коболев будет топить квартиру карпатскими дровами», — заключил Владимир Карасев.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебные претензии мешают договоренностям Украины и России по газу. «Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.