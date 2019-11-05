Названа дата прощания с актером Петром Смидовичем

Москва, 5 ноября. Актер Петр Смидович скончался на 67-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра Et Cetera.

«Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но… Очень горько, очень больно, очень тяжело», — говорится в сообщении.

В театре рассказали, что Смидович был большим артистом, и его любили и в чеховском МХАТе и во МХАТе имени Горького. В Et Cetera его тоже очень быстро полюбили, приняли, и он стал «своим», добавили в пресс-службе театра. В Et Cetera отметили, что Смидович «лихо и легко» проживал свою жизнь, и коллектив потерял не только артиста, но и друга.

В пресс-службе театра в комментарии РИА Новости рассказали, что прощание с артистом пройдет 8 ноября в Et Cetera. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Петр Смидович в 2001 году перешел в труппу театра Et Cetera. Он участвовал в постановках «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов» и других.