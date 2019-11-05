Политолог рассказала, как ВСУ сорвали разведение сил в Донбассе

Москва, 5 ноября. Украинские власти по-прежнему не имеют политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявила политолог Наталья Макеева, комментируя срыв разведение сил на участке в Петровском.

Она лично присутствовала при попытке отвода войск и видела, как все произошло.

«Мы прибыли вместе с представителями из СЦКК, была запущена белая ракета, ждали положенные 10 минут, но никакой реакции не последовало, украинская сторона все просаботировала», — рассказала Макеева, выступая в эфире радио Sputnik.

По ее словам, представители ОБСЕ, следившие за ситуацией, отказались давать комментарии журналистам, опасаясь недоразумений. Политолог подчеркнула, что о каких-то подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе пока говорить не приходится.

Несмотря на отвод украинских войск с участка под Золотым, там по-прежнему остаются вооруженные украинские националисты, которые не подчиняются официальным органам власти. Макеева полагает, что Киев, который отвел военных от Золотого, пытается таким образом произвести впечатление на Запад или на украинскую общественность, но не готов делать дальнейшие шаги.

Ранее сообщалось, что украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти известия вызывают глубокую обеспокоенность у Москвы. Напомним, что Россия готова участвовать во встрече «нормандской четверки» только при условии разведения сил на двух участках линии соприкосновения — в Золотом и Петровском.

