Истребители Су-57 больше подходят для целей Эрдогана в Сирии, считает военный эксперт

США все еще не могут простить Турции покупку российских ПВО С-400 и теперь в качестве наказания отказываются продавать Анкаре свои истребители F-35. Однако похоже, что это приведет только к новым покупкам российской военной техники, — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможности покупки российских истребителей Су-57.

Федеральное агентство новостей поговорило с ведущим военным экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО Михаилом Александровым о том, какой вид самолетов все-таки лучше и какие перспективы у военного сотрудничества России и Турции.

«Американские F-35 отлично справляются со своей задачей, а именно ведением так называемой «большой войны» с сильным противником, что подразумевает прорыв глубоко эшелонированной системы ПВО, — считает он. — Страны, у которых есть такие системы, можно пересчитать по пальцам, а возле Турции есть только одна такая страна — это Россия. Если турки не собираются с нами воевать, им такие самолеты ни к чему».

Для целей Эрдогана лучше подойдут наши истребители, выразил уверенность эксперт. Су-57 более легкий и маневренный, он имеет больший радиус действия и может нести больше боеприпасов — для поиска и уничтожения малозащищенных террористических баз как раз то что надо.

«Почему же тогда Турция сразу не стала закупать наши истребители? Дело в том, что, когда США только начали разрабатывать программу F-35, они вписали в нее всех своих союзников (т. е. собрали деньги взамен на скидки. — Прим. ФАН), включая Турцию, и сформировали таким образом готовый рынок сбыта», — рассказал Александров.

По его мнению, теперь американцы используют программу как политическое оружие, по сути, отказываясь выполнять свою часть обязательств, если Эрдоган купит российскую систему ПВО и продолжит и дальше вести борьбу с вооруженными бандформированиями курдов в Сирии.

«Вот тогда-то турки и поняли, что они слишком долго «клали яйца в одну корзину». И в плане поставок вооружений оказались «на крючке» у США. Теперь они пересматривают свою политику вооружения, все больше предметов военной необходимости покупая у России. Пока это только системы ПВО и истребители, но в будущем возможны и танки, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и артиллерия».

Эксперт рассказал о подоплеке покупки российских систем ПВО С-400 вместо американских Patriot — оказывается, это связано с попыткой государственного переворота в Турции. Тогда взбунтовались именно авиационные части, и Эрдоган понял, что без качественных ПВО ему нечего им противопоставить.

«Эрдоган опасается, что американцы могут просто дистанционно отключить свою же проданную ему систему ПВО, если захотят поддержать очередной бунт военных против него. Прибавьте к этому дороговизну и политическую ненадежность этой покупки — и вам сразу станет все понятно», — заявил он.

В связи с этим не вызывает удивления тот факт, что Эрдоган в своей внешней политике все больше отдаляется от США. Сотрудничество с НАТО Турции ничего не дает, отметил Александров. Против нее вводят санкции, всячески обзывают в западной прессе, да и на официальном уровне большого уважения не выказывают. Словом, считает собеседник ФАН, турки очень скоро могут решить, что с таким союзником, как Америка, они далеко не уедут. И это может стать поводом для дальнейшего политического сближения с нашей страной и новой зарей прекрасных российско-турецких отношений.

Напомним, Вашингтон ввел против Турции санкции в связи с покупкой Анкарой С-400. Принятый в США в 2017 году закон CAATSA предполагает, в частности, введение правительством США ограничений в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. Тем временем Турция провела операцию «Источник мира», которая была организована 9 октября и продлилась до 22 октября. Целью операции стала борьба с вооруженными бандформированиями курдов и боевиками «Исламского государства»1 (запрещено на территории РФ. — Прим. ФАН). По завершении операции Эрдоган и президент РФ Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сохранение зоны безопасности и совместное ее патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.