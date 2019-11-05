В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится аномальное тепло

Аномально теплая погода, которая установилась над европейской частью России, продлится до четверга, 7 ноября. В этот день россиян ждет небольшое похолодание, однако затем температура снова начнет расти. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главного синоптика страны, установившееся тепло связано не с прогревом воздуха солнечными лучами, а с адвекцией, то есть переносом теплых воздушных масс, которые изначально сформировались над Средиземным морем и над тропиками и субтропиками Атлантики.

«Каждое экстремальное событие, конечно же, имеет свои синоптические и физические объяснения. Сейчас над Европой погодой дирижирует мощный циклон. А европейская часть России находится на восточной периферии этого мощного циклона», — заметил Вильфанд.

Сегодняшний день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, напомнил ученый.

«Это очень высокая температура. Будет очень теплой и ночь на среду: 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до показателей в 10-12 градусов Цельсия».

При этом Московский регион и весь центр Европейской России находится в зоне теплого сектора циклона. Поэтому, помимо высокой температуры, в Центральной России будет облачно, пройдет небольшой дождь.

«Порывистый ветер связан с прохождением фронтальных разделов в теплом секторе. Будет ветрено, до 15-18 метров в секунду, дождливо. Особенно дождливый день нас ждет завтра», — рассказал синоптик.

Таким образом, среда будет дождливой и теплой, а в течение четверга температура начнет падать.

«В пятницу температура будет умеренной, 5-7 градусов тепла. В субботу следует ожидать дальнейшего понижения температуры. В воскресенье нас ждет 1-6 градусов тепла», — отметил Вильфанд.

Однако на следующей неделе ожидается очередное потепление: температура составит от 6 до 11 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в Москве был побит температурный рекорд. По состоянию на 12:00 температура достигла показателя 10,6 градуса. Прошлый температурный рекорд был установлен в 1922 году.