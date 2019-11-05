Кризис по сценарию Великой депрессии грозит рвануть в США еще при Трампе

Известия о том, что федеральный долг США преодолел очередную рекордную планку — на этот раз в 23 триллиона долларов, а ФРС снова снизила свою учетную ставку — до уровня 1,75–2% годовых, не вызвали почти никакой реакции ни внутри Соединенных Штатов, ни за их пределами. Американский долг вырос, кредитная ставка на доллар упала — разве могло быть как-то иначе? Это уже все равно, что восход и закат солнца, — только не с такой обязательной точностью.

Кто-то скажет, что ничего необычного или неожиданного не произошло. Однако обращает на себя внимание удивительная синхронность двух этих событий, разница между которыми составила считанные часы. Да еще далеко не рядовой рост долга за октябрь: с 22,82 трлн, то есть на 180 с лишним миллиардов «вечнозеленых» в месяц — более чем вдвое выше «среднегодового» темпа.

То, и другое показывает, в каком тяжелом состоянии находится американская экономика, которая, на первый взгляд, выглядит цветущей и сверхперспективной. В самом деле, индекс Доу—Джонса болтается на заоблачной высоте более 27 000 пунктов (если перевести «пункты» в «футы», то это выше Эвереста), «высокотехнологичный» NASDAQ близок к 8500, а уровень безработицы в 3,9% — минимальный с 1994 года. Казалось бы, что тут волноваться?

Но за этим красивым фасадом скрывается — или, вернее сказать, упрятана — куда менее привлекательная реальность: рост фондовых рынков обеспечивается усиленной денежной эмиссией, высокая занятость носит эфемерный, «прекариатный» характер, а доля «невиртуального» сектора экономики продолжает снижаться.

Ситуация выглядит точно так же, как это было накануне Великой депрессии, и вопрос состоит только в том, успеет ли 45-й президент США Дональд Трамп, в отличие от 31-го президента Герберта Гувера, дотянуть до своего второго срока.

Правда, финансово-экономический кризис «шарахнул» по Гуверу уже в первый год его полномочий, а Трамп худо-бедно «дотягивает» уже третий и пока, в общем-то, имеет все шансы на переизбрание. Даже его внезапное (на самом деле — тоже давно запланированное) «бегство» в качестве налогоплательщика из Нью-Йорка во Флориду вызвано не столько перестраховкой на случай импичмента, сколько банальными соображениями экономии — не случайно оно пришлось на самое начало нового финансового года (в США — с 1 октября по 30 сентября).

Видимо, доходы Трампа за годы его президентства настолько выросли, а внимание к ним теперь окажется настолько пристальным, что платить налоги по ставкам «Апельсинового штата» будет уже намного выгоднее, чем по ставкам «Большого Яблока».

Главная проблема США сегодня заключается в том, что нынешняя экономическая модель этой страны может существовать только в условиях постоянного притока ресурсов и денег извне. Но уже к началу XXI столетия этот приток начал иссякать, и его приходится «стимулировать» целым комплексом «активных мероприятий»: от долларовой эмиссии до «цветных революций» и санкций, используя, как в «сланцевой» нефтедобыче, технологии «разрыва пласта».

Это помогает, но ненадолго, поскольку траектория экономики США — по-прежнему сугубо кризисная. Поэтому внутри Соединенных Штатов и возник непрерывно нарастающий конфликт разных групп «элиты» за доступ ко все более дефицитным финансовым ресурсам. Сейчас этот конфликт проявился через пока еще «холодную» гражданскую войну между «трампистами» и «антитрампистами» из Deep State, «глубинного государства».

Вот почему Трампу для переизбрания в 2020 году жизненно важно не допустить обострения всего комплекса внутриамериканских конфликтов, а для этого у него в руках имеется только одна возможность: увеличивать федеральный долг. При этом желательно еще и наращивать эмиссию доллара, но это уже — прерогатива ФРС, с которой нынешний американский президент постоянно конфликтует и которая неохотно, однако все-таки идет навстречу его пожеланиям.

Видимо, даже самые яростные оппоненты 45-го президента США понимают, что идти «острие на острие», если в том нет крайней необходимости, нельзя: это будет означать не только и даже не столько крах всей американской политической системы, сколько катастрофическое сужение глобальной «кормовой базы» для Соединенных Штатов. А такая пиррова победа ни демократам, ни республиканцам не нужна. Тем более — в условиях стремительного усиления позиций Китая и России на международной арене.

Но, конечно, одновременный рост федерального долга и снижение учетной ставки ФРС не могут продолжаться бесконечно. Рано или поздно «Боливар не выдержит двоих». И этот момент истины с каждым днем, с каждым часом становится все ближе. «Рвануть» там может уже в любой момент — и не только вовнутрь, но и наружу, так что волей-неволей всему миру — и России в том числе — придется учитывать все варианты.