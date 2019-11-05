Военное сотрудничество РФ и Сирии стало фундаментом для экономических связей, считает эксперт

Москва, 5 ноября. Военное сотрудничество России и Сирии стало фундаментом для строительства и развития торгово-экономических отношений двух стран, считает политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что накануне губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад посетил Севастополь, где сообщил о том, что уже в ближайшем будущем в порту одноименного города будет создана особая экономическая зона. Это, по его словам, придаст новый импульс развитию грузовых перевозок между Сирией и Россией.

По мнению Абу Саада, в Россию и, в частности, в Севастополь Сирия может поставлять оливки, цитрусовые и медикаменты. Кроме того, губернатор считает интересным предложение организовать морские круизы Тартусом и портами Крыма. Компаниям из РФ, которые готовы начать работать в сирийской провинции, Абу Саад обещал предоставить льготы и поддержку.

Сатановский очень высоко оценил создание этой зоны, ведь благодаря этому Тартус сможет стать центром по дистрибуции и экспорту российской зерновой продукции не только в САР, но и в государства, расположенные по соседству с арабской республикой. Кроме того, он напомнил, что в Тартусе расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, поэтому ключевым в данном вопросе является даже не экономический, а геополитический фактор.

«База в Тартусе и база «Хмеймим» позволит контролировать восточное Средиземноморье и держать открытыми черноморские проливы в любой военной ситуации», — подчеркнул политолог.

При этом Сатановский подчеркнул, что здесь не должен стоять вопрос, о том, какая из сторон получит большую выгоду: «Это не характерно для экономического подхода, межгосударственные отношения строятся совершенно на другой основе». Однако, как отметил он, разделять слова и дела все-таки нужно, ведь экономическую зону еще нужно создать, необходимо отрабатывать и совместные проекты.

«В этом смысле еще очень много задач, которые нужно реализовать. И только тогда можно будет говорить о результатах», — добавил Сатановский.

Еще один важный момент, по его мнению, связан с тем, что экономические связи не коснутся только Крыма и Тартуса.

«Севастополь – это не более чем площадка для диалога, которая позволит связать с Сирией остальные регионы нашей страны. То же самое можно сказать и про Тартус – он даст нам выход на весь сирийский и даже ближневосточный рынок», – заключил он в комментарии изданию «Полит Россия».

Напомним, в начале сентября Крым и Сирия заключили соглашение о поставке в РФ цитрусовых, оливкового масла и гранатов. Сумма договора составила два миллиона долларов. А буквально месяцем ранее министерство транспорта САР заключил с Крымом договор о сотрудничестве в сфере морского транспорта.