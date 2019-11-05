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Россия

Сроки запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока не определены, заявил Песков

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Сроки запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока не определены, заявил Песков

Москва, 5 ноября. Точные даты запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Сила Сибири» пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, планирует ли президент РФ Владимир Путин лично принять участие в запуске газопроводов.

«Пока точных сроков [запуска этих проектов] нет», — сказал Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Ранее источники агентства сообщили, что российская компания «Газпром» и Китай согласовали дату торжественного запуска «Силы Сибири» на 2 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщал, что газ по первой нитке «Турецкого потока» пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года.

Напомним, проект «Сила Сибири» предназначен для транспортировки газа с месторождений Восточной Сибири как на внутренний рынок РФ, так и в Китай. Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух веток: по одной из них газ будут поставлять на турецкий рынок, по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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Источник: ТАСС
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