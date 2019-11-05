Почему немецкий фильм об Одесской Хатыни не пускают на экран

Фильм немецкого режиссера Вильгельма Домке-Шульца «Remember Odessa. Не забудем, не простим» о трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда в результате действий националистов заживо сгорели более 40 человек, после премьеры в России выходит на мировые экраны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, картина уже была с успехом представлена в Тель-Авиве. Премьеру посетили посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, представители посольств других стран, глава представительства Россотрудничества Денис Пархомчук, создатель фильма Вильгельм Домке-Шульц, участник трагических событиях в Одессе, написавший о них книгу Олег Музыка, свидетель трагедии Яна Айзикович и другие.

По словам Александра Малькевича, хотя фильм запрещен к показу на Украине и в Германии, фонд надеется, что картину удастся показать во многих странах.

«Мы уверены, что правду об одесской трагедии должен узнать весь мир, поэтому считаем необходимым продвигать эту картину в различных странах, — отметил член ОП. — Напомню, Федеральное агентство новостей и наш фонд, можно сказать, стояли у истоков этого проекта. Фильм немецкого режиссера, честно рассказывающий о трагедии, происшедшей в Одессе больше пяти лет назад, был бы невозможен без поддержки нашего фонда, без поддержки России. В России премьера прошла, теперь постараемся, чтобы картину увидело как можно больше людей доброй воли во всем мире».

Кто боится правды об одесской трагедии

Ранее Вильгельм Домке-Шульц лично привез свой фильм для показа в России, а теперь картина получила прокатное удостоверение. Однако не все готовы показывать правдивый фильм о страшных одесских событиях, подчеркнул Александр Малькевич. На пути к зрителю у фильма возникли препятствия.

«Мы получили прокатное удостоверение и готовы запустить этот фильм в России на широкие экраны. Но российские прокатчики не горят желанием его брать. Российские прокатчики боятся, они не готовы к показу жестокой правды об Одессе, даже при том, что фильм снимали иностранцы», — говорит собеседник ФАН.

С прокатом за рубежом тоже не все гладко, сетует глава ФЗНЦ.

«Мы также точечно запускаем этот фильм в мировой прокат, и здесь — самые теплые слова в адрес Россотрудничества вообще и представительства этой организации в Израиле, в частности. По Израилю могу сказать — интерес у людей огромный, пришлось делать дополнительный показ из-за наплыва желающих. Оказалось, в Израиле живут люди, которые все это сами пережили и после этого бежали с Украины, они выступили как свидетели. Огромное спасибо посольству РФ в Израиле, которое помогло все это организовать», — говорит Малькевич.

Однако не все российские представительства за рубежом ведут себя так же конструктивно, поделился глава Фонда защиты национальных ценностей.

«Не хочу называть страны, но за рубежом есть несколько российских диппредставительств, которые пока настороженно относятся к этой идее. Они оперируют терминами: «не нужно будоражить», «не нужно раскачивать лодку» и так далее. Это, безусловно, вызывает вопросы, которые, если ситуация не изменится, мы обязательно громко зададим. Пока мы надеемся, что они проконсультируются с коллегами в Израиле, где уже прошла премьера, и передумают», — говорит глава ФЗНЦ.

По словам Малькевича, возглавляемый им фонд последовательно выступает за то, чтобы информационная политика России в таких вопросах была максимально наступательной, а для этого необходимо задействовать все имеющиеся механизмы.

«Мы считаем, что весь мир должен узнать правду о страшном преступлении, которое вошло в историю как «одесская бойня». Считаю, что посыл этого фильма по-настоящему гуманистический, а то, что делает наш фонд, — это реальная народная дипломатия и «мягкая сила», а не условные пляски в кокошниках. Но пока, похоже, не все официальные представительства РФ за границей готовы к жесткой правде об одесской трагедии, дескать, «а вдруг придут украинские националисты», «а вдруг о нас плохо напишут местные журналисты» и вообще — «давайте не обострять». На это я отвечу: как можно не обострять, если против нас уже все давно и бесповоротно «обострились»?!» — эмоционально резюмировал Александр Малькевич.

Премьерный показ фильма Вильгельма Домке-Шульца «Remember Odessa. Не забудем, не простим» состоялся 29 апреля в Центральном доме журналистов. Мероприятие прошло успешно, и спустя месяц был организован показ для широкой общественности в эфире телеканала «Царьград».