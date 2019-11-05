Путин заявил, что русский язык обеспечивает суверенитет и единство нации

Москва, 5 ноября. Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность нации, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.

Глава государства подчеркнул, что на стране и ее жителях лежит ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы. Он обратил внимание на значимость языка в судьбе нации, назвав его «основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов».

«В огромной степени [русский язык] обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что в современном мире много угроз для русского языка.

«Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — констатировал Путин.

Русский язык он назвал богатым, многообразным и многогранным. Президент пояснил, что он составляет часть мирового культурного наследия.

Ранее на заседании Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка. Российский лидер отметил, что при этом они не должны носить революционный характер и делать русский язык вульгарным.