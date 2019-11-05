Донбасс сегодня: националисты воюют на два фронта, солдаты ВСУ калечат друг друга

Донбасс, 5 ноября. Радикалы провоцируют ВСУ и силы сопротивления ЛНР и ДНР, стреляя в обе стороны. Массовая драка произошла в украинской армии на почве политических разногласий. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По информации донецкого и луганского представительств в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки киевские силовики 25 раз наносили удары по населенным пунктам республик. Всего из минометов и гранатометов выпущено более 200 боеприпасов. Активно задействовались крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие.

Разведение сторон на участке Богдановка — Петровское, запланированное на 4 ноября, так и не состоялось. Процесс был сорван украинской стороной. При этом разведка дончан продолжает фиксировать размещение огневых точек вблизи жилых домов мирных жителей. Управление Народной милиции ДНР сообщает о том, что в поселках Возрождение и Криничное зафиксировано нахождение военной техники ВСУ — двух зенитных ракетных комплексов и одной буксируемой гаубицы

Националисты используют оружие из заранее оборудованных схронов

Подразделения украинских националистов регулярно проводят провокационные обстрелы позиций ВСУ и военных ЛНР, сообщает пресс-офицер луганского Управления Народной милиции Иван Филипоненко. Цель — дестабилизировать обстановку и исключить дальнейший прогресс в мирном урегулировании ситуации.

При этом радикалы стреляют из оружия, которое было заранее спрятано в тайниках вблизи передовой. Как информируют источники из числа местных жителей, националисты прибывают в районы разведения сил и средств под видом волонтеров без оружия. Таким образом, они исключают конфликты с бойцами ВСУ на блокпостах.

Недавно один из лидеров украинского национального движения Денис Янтарь заявил, что у националистических сил имеются схроны с оружием. Один из таких тайных складов был случайно обнаружен саперами ВСУ вблизи села Катериновка, это в районе разведения сил и средств Золотое. В тайнике находились крупнокалиберные пулеметы и гранатомет со снарядами. Найденное оружие состоит на учете в воинской части, расположенной во Львовской области.

Из-за политических разногласий в подразделении ВСУ произошел конфликт

Об очередном происшествии в рядах украинской армии рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. В результате массовой драки между сослуживцами 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ семь человек были травмированы. Причиной конфликта стали разные взгляды на процесс разведения сил и средств в городе Золотое.

Как пояснил Филипоненко, политические разногласия среди личного состава бригады произошли «благодаря» доукомплектованию свободных должностей солдатами из тыловых подразделений. Вновь прибывшие бойцы, в основном из западных регионов Украины, недовольны политикой руководства страны и выступают против разведения сил и средств.

Итогами спора с рукоприкладством стали многочисленные переломы, гематомы, а также одно ранение в брюшную полость среди военнослужащих 9-го батальона бригады. Пресс-офицер НМ ЛНР также добавил, что командование бригады попыталось скрыть факт драки, но информация стала известна родственникам пострадавших. Расследовать инцидент прибыла комиссия штаба ООС.