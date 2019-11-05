Полиция потребовала взыскать с Навального и его подельников 10 млн за беспорядки в Москве

Москва, 5 ноября. Столичная полиция, обратившись в Симоновский суд, потребовала взыскать со скандального блогера Алексея Навального и организаторов массовых беспорядков в Москве более 10 млн рублей.

Иски поданы к Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и другим псевдооппозицинерам, которые устроили несогласованную акцию 27 июля. Кроме того, к Соболь и Георгию Албурову подан иск за незаконный митинг 3 августа.

В ходе процесса требуемые суммы не раз корректировались, сейчас полиция требует взыскать с организаторов июльского сборища 4 миллиона 238 тысяч рублей, августовского – 6 миллионов 35 тысяч рублей.

Следующее заседание, как постановил судья Хызыр Муссакаев, отложено до 8 ноября. Такое решение было принято для того, чтобы ответчики могли ознакомиться с уточненным иском и подготовить позицию.

Так называемая «оппозиция» провела серию незаконных акций и митингов-концертов из-за недопуска пойманных на фальсификации подписей и грубых нарушениях избирательного законодательства «независимых кандидатов», которые планировали участвовать в выборах в Мосгордуму. Представители либеральной тусовки, в том числе незарегистрированные кандидаты в депутаты в МГД, призывали своих сторонников к беспорядкам.

На незаконных шествиях участники протестных акций вели себя неадекватно: провоцировали полицейских, которые обеспечивали безопасность россиян, бросались бутылками и камнями, агрессивно вели себя по отношению к другим.

Многие эксперты уверены, что за незаконными акциями «оппозиции» стоит Запад. Федеральное агентство новостей в сентябре представило расследование, посвященное вмешательству западных стран в дела России. Выяснилось, что сотрудник американского посольства Стивен Секстон проводил в ФБК, который принадлежит одиозному оппозиционеру, тренинги для навальнят, рассказывая, как вести себя на акциях и оказывать сопротивление полиции. Кроме того, посольство США в Москве проинформировало пользователей о незаконном шествии «российской оппозиции», предоставив полные данные о нелегальной акции.