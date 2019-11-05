Курдские террористы в Сирии могут поссорить США и Турцию, считает эксперт

Москва, 5 ноября. Поддержка бандформирований сирийских курдов со стороны США может обострить отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Такое мнение во вторник озвучил эксперт по геополитике Константин Соколов.

Так он прокомментировал информацию об американских снарядах для минометов, найденных на одном из складов курдских радикалов, покинувших север Сирии.

«Я думаю, что единичные факты большой роли играть не будут, но если станет ясно, что военная поддержка курдов со стороны США носит систематический характер, то, безусловно, это обострит отношения», — пояснил Соколов в разговоре с порталом «Слово и дело».

По его словам, напряженность сегодня наблюдается не только в отношениях с США, но и с НАТО в целом. Она объясняется тем, что военный альянс никак не защищает интересы своего члена. Более того, в его стратегии можно найти намеки на расчленение Турции, что, разумеется, не радует Анкару.

Соколов уверен, что вопрос новых поставок американского оружия сирийским курдам всецело зависит от того, насколько быстро будет продвигаться мирное урегулирование в Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкие военные, патрулирующие зону безопасности на севере Сирии, нашли на складах курдских боевиков американские снаряды для минометов. Эта находка опровергает сделанное американцами заявление о том, что они прекращают поддерживать курдов оружием.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.