Готовивший теракт в Москве выходец из Киргизии арестован

Москва, 5 ноября. Выходец из Киргизии, готовивший теракт в Москве, признал себя виновным в преступлении, говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Согласно данным следствия, мужчина 1989 года рождения прибыл в российскую столицу в сентябре этого года, чтобы совершить террористический акт. На протяжении месяца подозреваемый искал соучастников, изучал специальную литературу, смотрел видеоролики и выбирал место для совершения теракта.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность указанного лица», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Свою вину в подготовке теракта иностранец признал. В данный момент подозреваемый заключен под стражу.