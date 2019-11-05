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Готовивший теракт в Москве выходец из Киргизии арестован

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Готовивший теракт в Москве выходец из Киргизии арестован

Москва, 5 ноября. Выходец из Киргизии, готовивший теракт в Москве, признал себя виновным в преступлении, говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Согласно данным следствия, мужчина 1989 года рождения прибыл в российскую столицу в сентябре этого года, чтобы совершить террористический акт. На протяжении месяца подозреваемый искал соучастников, изучал специальную литературу, смотрел видеоролики и выбирал место для совершения теракта.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность указанного лица», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Свою вину в подготовке теракта иностранец признал. В данный момент подозреваемый заключен под стражу.

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Источник: Официальный сайт ГСУ СК РФ по Москве
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