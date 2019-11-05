«Нафтогаз» выдвинул условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Киев, 5 ноября. Украинская государственная компания «Нафтогаз» готова снизить сумму исковых требований к «Газпрому» в случае сохранения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» готов снизить сумму исковых требований с 12 до двух миллиардов долларов, если транзит газа будет сохранен в 2020 году, а доходы от него останутся на текущем уровне.

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне, то тогда сумма иска снизится», — пояснил Витренко.

Он также добавил, что украинская сторона считает необходимым заключить контракт на транзит российского газа с новым оператором и не намерена продлевать действующий контракт «Нафтогаза» с «Газпромом».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что для заключения нового контракта на транзит газа через Украину необходимо урегулировать все судебные споры между «Нафтогазом» и российской компанией. Кроме того, Миллер предложил украинской стороне «нулевой вариант», который предполагает прекращение и отзыв всех исков.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. В середине сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Европейской комиссии, в ходе которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва готова временно продлить действующий транзитный контракт, если к началу 2020 года Киев не сможет имплементировать третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора.