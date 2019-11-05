Военная полиция России и погранслужба Турции завершили второе патрулирование в Сирии

Москва, 5 ноября. Военная полиция России и пограничная служба Турции завершили второе патрулирование в Сирии, сообщил офицер военной полиции Иван Жуков.

Российско-турецкий патруль провел инспекцию в зоне населенных пунктов на севере Сирии, а затем вернулся в исходный пункт — таможенный переход «Айлишар». Патрулирование территории на 70 километрах границы с Сирией заняло около двух часов. Жуков отметил, что стороны «внесли небольшие коррективы».

«Турки хотели, чтобы мы развернулись в небольшом режиме, разворот не был спланирован, поэтому патрулирование прошло по маршруту, который мы провели вчера. Мы знали место разворота, — рассказал российский офицер. — Поэтому пошли по нашему заранее спланированному маршруту».

Отмечается, что в патрулировании участвовали около 50 военнослужащих обеих стран, а также восемь единиц военной техники — бронеавтомобили Kirpi погранслужбы Турции и бронированные автомобили «Тигр» военной полиции России. Мониторинг обстановки в зоне патрулирования в режиме реального времени обеспечил российский беспилотник «Орлан-10».

Первое совместное патрулирование российских и турецких сил состоялось в районе Кобани 1 ноября. Патруль России и Турции вышел от таможенного перехода «Дербесия» и прошел на запад 110 километров туда и обратно на глубине 6 километров от границы. Все прошло без инцидентов.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских бандформирований. Целью турецкой операции являлось создание буферной зоны вдоль границы для обеспечения безопасности и пресечения передвижения боевиков по трассе М-4. Этот шаг был необходим Анкаре для защиты границ страны от террористов: курды сотрудничают с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» и запрещенным в РФ «Исламским государством»1

22 октября в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран подписали меморандум, который прекратил спецоперацию Анкары, а также установил зону совместного патрулирования стран вдоль сирийско-турецкой границы протяженностью в 10 километров.

Ранее востоковед выразил мнение, что причиной операции «Источник мира» Турции в Сирии стала поддержка курдских террористов со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.