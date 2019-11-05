Опубликовано видео с места гибели женщины под колесами аэроэкспресса в Москве

Москва, 5 ноября. Видео с места гибели женщины под колесами аэроэкспресса в Москве появилось в распоряжении Федерального агентства новостей. Трагедия произошла на станции Москва-Бутырская.

По данным представителей транспортного управления МВД по ЦФО, поезд следовал из столицы в аэропорт «Шереметьево». Женщина переходила пути в неположенном месте, в итоге поезд смертельно травмировал ее около 14.45. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В результате происшествия электрички Савеловского направления МЖД следовали с увеличенным интервалом. ЧП отразилось и на расписании аэроэкспрессов, следующих в сторону «Шереметьево» на Савеловском направлении. Они также следовали с небольшими задержками.