Введение обязательного российского софта поможет отечественным разработчикам, заявили в ГД

Предустановка российского ПО на гаджеты позволит создать равные условия для отечественных и иностранных разработчиков, уверен первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Сергей Боярский.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения июля 2020 года на технически сложные товары перед запуском их в продажу. Предполагается, что определять перечень устройств для этого закона будет правительство.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона поможет российским пользователям Интернета и абонентам связи пользоваться этими устройствами, не устанавливая на них дополнительно российский софт и приложения. Там для примера были упомянуты смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Правительство уже поддержало законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта. В Кабмине отмечают, что до сих пор вопрос предустановки российских программ не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

По словам Сергея Боярского, какой конкретно российский софт устанавливать на сложные технические устройства будет решать правительство.

«Мы хотим предоставить всем равные условия. Если продукция завозится в виде какого-либо технического устройства, на котором предустановлено иностранное ПО, то будьте добры, предустановите и наше. В первую очередь, мы как комитет поддерживаем предустановку таких государственно-ориентированных сервисов как «Налог.ру», «Госуслуги» и т. д. Это необходимо, чтобы пользователю было удобно, и в купленной на территории Российской Федерации продукции были не только иностранные сервисы, но и наши. Мы не запрещаем установку иностранного ПО, но хотим, чтобы в равной доле было представлено наше», — заявил Боярский в беседе с Федеральным агентством новостей.

В случае, если техника заходит без предустановки ПО, то закон не предполагает обязательную установку отечественного ПО, говорит парламентарий.

«Мы хотим создать равные условия для конкуренции за пользователя. А пользователь сам выберет, что ему удобнее в повседневной жизни», — рассказал депутат.

Боярский подчеркивает, что для рынка таких товаров не будет никаких последствий от введения данного закона. Такой шаг только отразится на увеличении интереса и спроса на отечественный программный продукт.

«Этот продукт уже должным образом представлен на рынке, а также он становится все более удобным и качественным. Мы должны как государственно-ориентированные структуры помогать отечественному производителю», — сообщил парламентарий.

Напомним, что 1 ноября 2019 года в силу вступил закон о «суверенном Интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. В феврале Общественная палата обсудила сам закон, а также другие вопросы, связанные с развитию Интернета в РФ.