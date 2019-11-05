Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка. В то же время глава государства отметил, что они не должны носить революционный характер и делать русский язык вульгарным.

«Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии​​​. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным», — сказал российский лидер, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Путин назвал русский язык одним из «самых стройных, образных и красивых».

Глава российского государства также поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех государственных структур и СМИ.

Заседание Совета по русскому языку впервые проходит во вторник в новом составе. На мероприятии обсудят ряд вопросов, в частности, реализацию закона «О государственным языке РФ».