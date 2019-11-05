Россия ведет переговоры с ЮАР об исследовании нефтегазоносного месторождения

Москва, 5 ноября. Государственная компания ЮАР PetroSA ведет переговоры с Росгеологией на предмет исследования перспективного южноафриканского месторождения нефти и газа на шельфе. Стоимость сделки может составить 359 млн долларов.

Как сообщили источники агентства Reuters, PetroSA надеется таким образом ускорить разведку на подконтрольном ей участке. Компания также ведет переговоры с другими иностранными партнерами, включая норвежскую компанию Equinor.

«Есть определенные части месторождения, которые еще не исследованы, поэтому Росгеология сделала предложение», — отметил собеседник агентства.

Источник в Росгеологии в свою очередь рассказал, что российская структура хочет приобрести 70% акций на право разведки. Данная сделка обсуждалась еще в 2017 году на саммите БРИКС в Китае. Росгеология рассчитывала, что она будет закрыта на саммите «Россия — Африка», который состоялся в РФ в прошлом месяце.

Отметим, что на сегодняшний день сотрудничество между РФ и ЮАР активно развивается. По словам президента России Владимира Путина, товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос почти на треть (28,5%) и достиг 1 млрд долларов. Российский лидер выразил надежду на то, что в этом году товарооборот превысит показатель в 1 млрд долларов.

Он обратил внимание на то, что Москва сотрудничает с Преторией по многим направлениям, включая разработку ресурсов, энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и гуманитарную сферу.