Линдеманн назвал даты нового концертного тура

Москва, 5 ноября. Фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал, когда начнется концертный тур Lindemann. Соответствующий пост он разместил в своем профиле в соцсети Instagram.

Коллектив металл-группы Lindemann выступает вместе с Петером Тэгтгреном. Концерты пройдут в феврале 2020 года в Германии. Судя по обнародованной афише, музыканты дадут концерты в Ганновере, Кельне, Оффенбахе, Лейпциге, Мюнхене. Также в списках значатся следующие города: Вена, Прага, Цюрих, Париж, Лондон, Стокгольм, Хельсинки.

Приобрести билеты можно будет с 8 ноября.

Ранее сообщалось, что трейлер нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Knebel появился на официальном YouTube-канале музыканта. Интересно, что ролик был снят на студии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

В середине октября появилась информация о том, что между менеджером группы Rammstein Анаром Рейбандом и охранником пристани в Петербурге Дмитрием Петренко произошел конфликт. Оказывается, Рейбанд решил пройти мимо турникета, тем самым вызвав негодование сотрудника. Как позже рассказал Петренко, он сделал замечание менеджеру группы Rammstein, но тот отреагировал бурно. Он начал ругаться и ударил охранника по голове.