США строят две новые базы в Дейр-эз-Зоре в рамках идеи Трампа по захвату нефти Сирии

Военнослужащие Соединенных Штатов приступили к строительству двух новых военных объектов в нефтеносном районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает турецкое новостное агентство Anadolu. Кроме того, в этот регион было передислоцировано подкрепление. Другие подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Сообщается, что на территории за Евфратом, где располагаются крупнейшие в САР нефтегазовые месторождения, были направлены колонны со строительным оборудованием, тяжелым оружием и бронетехникой. Также Пентагон перебросил туда дополнительные подразделения общей численностью в 250-300 солдат.

Все это вполне перекликается с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, который откровенно признался, что незаконная добыча нефти является ключевой задачей Вашингтона в Сирии.

При этом он отметил, что американцы больше не хотят участвовать в патрулировании в зоне безопасности на севере арабской республики в рамках стабилизации ситуации на границе с Турцией, теперь свободной от курдских террористов, и сконцентрируются на эксплуатации сирийских энергоресурсов.

Такая открытая наглость вызывает недоумение, поскольку очевидно, что захват залежей нефти другого независимого государства, как и вообще пребывание войск США в САР, является грубейшим нарушением международных норм.

Возглавляющий комиссию по СМИ Общественной палаты РФ руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в связи с этим актом вопиющей агрессии недавно направил прошение лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием помешать противоправному присутствию американцев в Сирии и нелегальному эксплуатированию ими ресурсов арабской республики.

«Соединенные Штаты предупреждают, что будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их данного незаконного источника прибыли, включая самих сирийцев, которым эта нефть принадлежит по праву. США и подконтрольные американцам курдские боевики ничем не лучше для САР, чем ИГ1 [«Исламское государство1, запрещено в РФ – Прим. ФАН]», — заметил президент ФЗНЦ в своем обращении.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук убежден, что изначально Вашингтон имел более глобальные задачи в отношении Сирии, а захват ее энергетических ресурсов был лишь одной из его целей. Тем не менее поражение на геополитическом фронте на Ближнем Востоке теперь вынуждает американцев целиком сконцентрироваться именно на разворовывании нефтяных источников САР. Об этом эксперт сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Прошлогодние распоряжения Трампа об уходе из Сирии и выводе оттуда всех подразделений вызвало неоднозначную реакцию в Госдепартаменте и других госструктурах США. Для них такое решение означало добровольную капитуляцию перед Россией и Ираном в ближневосточном регионе, а это, в свою очередь, было стыдно и абсолютно недопустимо. Поэтому американцы отыграли назад и сконцентрировались на выкачке нефти из сирийских залежей за Евфратом, которые были захвачены ими еще в ходе операции 2017 – 2018 годов. Овладение этим выгодными землями, принадлежащими САР, кроме того, решило их финансовые проблемы», – отметил наш собеседник.

К сожалению, добиться справедливости через Организацию Объединенных Наций будет крайне сложно, считает он. Из-за отсутствия других рычагов давления на Вашингтон существует вполне реальная угроза, что обстановка за Евфратом вскоре еще больше обостриться.

«Путем эксплуатации нефтегазовых месторождений Дейр-эз-Зора они обеспечили себя дополнительной высокой прибылью, которая снизила финансовую нагрузку и позволила Соединенным Штатам и дальше спонсировать союзные бандгруппы в САР, в том числе курдские, которые противостоят законному правительству республики. То есть США вплотную занялись оккупацией Сирии и захватом ее ресурсов. Дамаск уже неоднократно обращался к мировому сообществу в лице ООН с требованием повлиять на американцев, но я думаю, что таким путем прекратить это разграбление вряд ли удастся. Поэтому велика вероятность обострения ситуации в ближайшее время вокруг этого восточного региона страны», – резюмировал Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.