Если отвод сил и средств все-таки состоится на территории Донбасса, то будет служить ширмой для украинской стороны — на других участках Вооруженные силы Украины наращивают войска и увеличивают интенсивность обстрелов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Очередная помеха

Около 60 украинских националистов прибыли в район разведения сил и средств на территории Донбасса. Об этом сообщает управление Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Продолжаем фиксировать прибытие в район разведения вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в район населенных пунктов Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Он добавил, что, согласно данным разведки ДНР, в целях противодействия националистам и предотвращения эскалации в этом районе командование операции объединенных сил задействовало подразделение 131-ого отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины в населенном пункте Богдановка.

«Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона», — сообщили в ДНР.

26 октября украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое Луганской области, где побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. Также украинский лидер встретился там с вооруженными националистами. Разговор с ними прошел на повышенных тонах. Президент Украины потребовал от бойцов не мешать разведению войск.

Ширма для Зеленского

Как отметил Александр Матюшин, практика отвода сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Луганской Народной Республике показывает, что украинская сторона может создать картинку отвода войск в оговоренной точке на линии соприкосновения с множеством оговорок. В этом случае украинские радикальные националисты могут остаться в данных населенных пунктах. При этом в них останутся части Нацполиции, которые якобы патрулируют оставленные населенные пункты, а по факту являются легковооруженным авангардом украинских войск, пояснил Варяг.

«Что же касается предполагаемого отвода войск, то он может состояться, а может и не состояться. Только вряд ли это сыграет какую-то роль в мирном урегулировании войны в Донбассе. Потому, что это все является ширмой для столь необходимой Владимиру Зеленскому встречи в «нормандском формате». Ведь как показывает практика, несмотря на отведение войск в населенном пункте Золотое, на других участках фронта украинские войска продолжают наращивать силы и увеличивать интенсивность обстрелов», — добавил Александр Матюшин.

По его мнению, все договоренности об отводе сил на отдельных участках фронта являются не более чем пиар-кампанией о стремлении киевского правительства к миру. Привести конфликт в Донбассе к миру возможно только принуждением, уверен Матюшин.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.