Серия температурных рекордов ожидает Россию в ноябре

Москва, 5 ноября. В ноябре Россию ожидает серия температурных рекордов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец прокомментировал потепление в Москве во вторник. Столбик термометра достиг показателя в 10,6 градуса тепла.

«5 ноября стало самым теплым за всю 140-летнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — констатировал эксперт.

Представитель «Фобоса» пояснил, что это связано со вторжением субтропического тепла, которое пришло в столичный регион со стороны Средиземного моря мощным струйным течением.

«Собственно, Москвой мы не ограничимся, — приводит его слова RT. — У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье».

В среду будет наблюдаться незначительное похолодание до девяти градусов тепла, однако далее температура опустится до семи градусов. Тишковец добавил, что для ноября погода все равно останется аномально теплой.

«Не ожидается ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы, которая по климатическим правилам должна наступить 10 ноября… — пояснил ведущий специалист центра погоды. — Мы останемся в положительном секторе, и температуры останутся аномально высокими».

Специалист уточнил, что климатическая осень в России продолжится еще две-три недели.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что начало ноября в столичном регионе будет аномально теплым.