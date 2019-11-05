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«Пещерные русофобы» объявили войну русскому языку, заявил Путин

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«Пещерные русофобы» объявили войну русскому языку, заявил Путин

Москва, 5 ноября. «Пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку, и в ряде стран это стало национальной политикой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.

Он отметил, что сегодня фиксируются попытки искусственно, грубо и подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире и вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Глава государства также отметил, что нужно совершенствовать нормы русского языка. Однако, призвал российский лидер, изменения не должны носить революционный характер и делать язык вульгарным.

Кроме того, Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех государственных структур и СМИ.

Напомним, заседание Совета по русскому языку впервые проходит в новом составе. На мероприятии обсудят вопросы реализации закона «О государственном языке Российской Федерации», поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом. Также будет поднята тема подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

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Источник: ТАСС
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