В МИД РФ назвали неприемлемым строительство новых баз США в Сирии для «защиты» нефти

Москва, 5 ноября. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин раскритиковал действия США, которые приступили к созданию двух новых военных баз на северо-востоке Сирии.

Россия считает неприемлемыми и противоречащими нормам международного права любые действия, которыми Вашингтон пытается закрепить свое военное присутствие на территории САР, подчеркнул дипломат.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречием международному праву и неприемлемы», — сказал Вершинин, комментируя планы США построить в провинции Дэйр-эз-Зор военные базы для «защиты» нефтяных месторождений.

Представитель внешнеполитического ведомства России добавил, что Москва также готова оказать содействие налаживанию диалога между Дамаском и курдами по всем вопросам.

Ранее стало известно, что американские специалисты приступили к строительству двух военных баз в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупные месторождения нефти, напомнила «Газета.ру».

Также известно, что американские военные незаконно вывозят сирийскую нефть и поставляют ее зарубежным странам для переработки. Министерство обороны России опубликовало кадры, которые доказывают причастность США к грабежам Сирии. На снимках запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из республики под охраной американских военных.

Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на местах сирийских нефтяных месторождений. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Вашингтон получил благодаря курдским боевикам, которые сотрудничают и с Штатами, и с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.