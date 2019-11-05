Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Москва, 5 ноября. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын скончался во вторник на 68-м году жизни. Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

По его словам, Ноговицын скончался сегодня в российской столице, сообщает РИА Новости.

«Светлая память о нем останется у всех, кто знал его, летал вместе с ним и служил под его знаменами», — приводит «Взгляд» сообщение на форуме выпускников училища.

По неподтвержденной информации, траурная церемония пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в предстоящую пятницу, 8 ноября.

В настоящее время о причине смерти ничего неизвестно.

В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем руководителя Генштаба ВС РФ — главой Военно-научного комитета. Во время грузино-осетинского конфликта 2008 года он в ходе систематических пресс-конференций озвучивал практически все официальные заявления от имени Генштаба.