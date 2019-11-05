МИД РФ указал на недопустимость попыток вмешательства во внутренние дела Ливии

Москва, 5 ноября. МИД РФ подчеркнул недопустимость любых попыток вмешательства извне в дела Ливанской Республики.

Соответствующее заявление распостранил российский МИД по итогам встречи специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с советником президента Ливана Амалем Абу-Зейдом.

В сообщении указывается, что Россия выразила готовность поддержать суверенитет, независимость и стабильность Ливии. Также российская сторона подтвердила свою позицию в пользу решения всех острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле.

«При этом акцентировалась недопустимость любых попыток вмешиваться извне в ливанские дела, разыгрывать геополитические сценарии, используя и искусственно нагнетая объективные трудности, с которыми столкнулся дружественный Ливан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейджем. На повестке стояли вопросы военно-политической и гуманитарной обстановки в Ливии.

РФ заявила о готовности и в дальнейшем поддерживать контакты со всеми общественно-политическими и региональными силами страны для обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.