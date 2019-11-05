Ученые нашли новый способ лечения никотиновой зависимости

Москва, 5 ноября. Ученые обнаружили, что лекарственные препараты для лечения диабета снижают тягу к никотину. Об этом сообщает американский научный журнал Journal of Neuroscience.

Ученые из Италии, Швеции и США выяснили, что лекарственное средство пиоглитазон, которое предназначено для снижения уровня сахара в крови, устраняет негативные последствия никотиновой зависимости. При этом в ходе клинических испытаний данного препарата у пациентов было зафиксировано снижение тяги к алкоголю и наркотикам, а также улучшение настроения.

По мнению ученых, данное открытие позволит создать новые стратегии медикаментозной терапии для лечения никотиновой зависимости. Специалисты уверены, что на основе пиоглитазона можно создать лекарственный препарат, который значительно облегчит физические и эмоциональные страдания при отказе от курения.

Ранее американские исследователи назвали продукты, которые помогают справиться с отказом от сигарет. Американские медики провели исследование, по итогам которого было установлено, что употребление курицы, макаронных изделий, натуральных соков и минеральной воды помогает избавиться от неприятных ощущений при отказе от табака. При этом сладкая и острая пища, а также чаи, кофе и алкоголь усиливают тягу к табаку. Медики также отмечают, что правильное питание обязательно должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками.