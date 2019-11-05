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В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в запуске «Силы Сибири»

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В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в запуске «Силы Сибири»

Москва, 5 ноября. Четких планов касательно участия президента Российской Федерации Владимира Путина в запуске в декабре крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода «Сила Сибири» — в настоящее время нет. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока четких планов нет», — передает РИА Новости слова Пескова.

Напомним, российский «Газпром» и китайская CNPC весной 2014 года подписали договор о поставках российского голубого топлива в КНР по восточному маршруту. Российско-китайское соглашение заключено на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В конце октября текущего года «Газпром» завершил заполнение «Силы Сибири» газом. Российская сторона собирается приступить к поставкам с декабря.

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Источник: РИА Новости
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