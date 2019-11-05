Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам министерства внутренних дел России. Текст указа был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, девять человек получили погоны генерал-майора полиции. Среди них: Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.

Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву президент присвоил звание генерал-майоров внутренней службы, а Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну — звание генерал-лейтенанта полиции.

Кроме того, звания генерал-майоров юстиции получили Александр Вохмянин и однофамилец действующего президента Украины Михаил Зеленский. Он является заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области, а также возглавляет Главное следственное управление главка ростовской полиции.

Напомним, накануне президент РФ уволил 11 генералов, работавших в МВД, МЧС и Следственном комитете России. Кроме того, он произвел несколько назначений в госорганах.