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Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД

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Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам министерства внутренних дел России. Текст указа был опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно тексту документа, девять человек получили погоны генерал-майора полиции. Среди них: Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.

Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву президент присвоил звание генерал-майоров внутренней службы, а Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну — звание генерал-лейтенанта полиции.

Кроме того, звания генерал-майоров юстиции получили Александр Вохмянин и однофамилец действующего президента Украины Михаил Зеленский. Он является заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области, а также возглавляет Главное следственное управление главка ростовской полиции. 

Напомним, накануне президент РФ уволил 11 генералов, работавших в МВД, МЧС и Следственном комитете России. Кроме того, он произвел несколько назначений в госорганах.

Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД

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