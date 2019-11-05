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Фото первых умных часов Xiaomi появилось в Сети

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Фото первых умных часов Xiaomi появилось в Сети

Пекин, 5 ноября. Китайская компания Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch.

На специальном мероприятии разработчики презентовали новинку, стоимость которой составит порядка 185 долларов. В Xiaomi обратили внимание на один из бонусов устройства — его можно использовать без смартфона.

Умные часы предоставят хозяину возможность слушать музыку, смотреть видео, а также осуществлять звонки с помощью виртуальных сим-карт (eSIM). Будут также доступны FM-радио, NFC, мониторинг физической активности, шагомер, датчик сердцебиения, мониторинг сна. На гаджет можно будет устанавливать и другие приложения.

Mi Watch оснащены 1,76-дюймовый AMOLED-экраном, аккумулятором на 570 мАч и процессором Snapdragon Wear 3100. Часы работают под управлением адаптированной фирменной оболочки MIUI.

Как утверждают источники, пользователь часов сможет выводить на главный экран почти любые данные, которые ему захочется увидеть. Выбор дизайна разнообразен: в одном варианте есть даже изображение космонавта.

Фото первых умных часов Xiaomi появилось в Сети

В октябре флагманский смартфон китайской корпорации Xiaomi Redmi K20 Pro резко упал в цене, подешевев на 80 долларов. Стоимость Xiaomi Mi 9T Pro на российском рынке составила 33,99 тысячи рублей.

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