Интернациональный студенческий конгресс стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге состоялось торжественное открытие интернационального студенческого конгресса «Мы разные, но мы вместе». Более 200 экспертов примут участие в работе конгресса. Среди них не только представители университетов, но и органов власти, национальных диаспор Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа, а также Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

Главная цель мероприятия — развитие толерантности в обществе среди молодежи, а также привлечение иностранных студентов для обучения в российские университета — задача государственного масштаба. Впервые конгресс проводится на площадке Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. По словам ректора СПбУТУиЭ Олега Смешко, только в его вузе обучаются около 700 иностранных студентов, в будущем их количество планируют только увеличивать.

«Основная идея данного мероприятия — обсудить всевозможные вопросы, которые связаны с обучением иностранных студентов в вузах России. В рамках национального проекта образования правительством поставлена очень серьезная задача до 2025 года в два раза увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в вузах России», — сказал Олег Смешко, ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Панталеон-Ондо Айомо-Нзанг приехал учиться в Россию из Экваториальной Гвинеи, и уже четыре года получает образование в Вологодском государственном университете. Парень мечтает стать архитектором и возводить небоскребы у себя на родине. Считает, что конгресс поможет найти новых знакомых для обмена опытом.

«Россия для нас — это очень высокая страна по развитию. Для нас учится здесь — это как получить большое образование, чем у нас. Точно вернусь домой, потому что именно там хочу работать и применять то образование, которое получил здесь», — говорит Панталеон-Ондо Айомо-Нзанг, студент Вологодского государственного университета.

Конгресс будет проходить в Петербурге с 5 по 8 ноября. В программе более 40 мероприятий, среди которых пленарные заседания, лектории, дискуссии и экспертное обсуждение в рамках круглых столов, форум иностранных студентов, фестиваль визуализаций, конкурс творческих работ «Моя Россия» и другие мероприятия.