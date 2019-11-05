Песков прокомментировал возможный визит Эрдогана в Россию

Москва, 5 ноября. Точных сроков визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар сообщил, что Эрдоган может посетить Россию в связи с запуском газопровода «Турецкий поток». Однако с визитом в РФ, по словам дипломата, может приехать и министр.

Представитель Кремля прокомментировал возможный визит президента Турции в Россию.

«Пока точных сроков нет», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет по 15,75 миллиарда кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для поставок топлива в страны южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встречались в Сочи 22 октября. Переговоры глав государств были посвящены ситуации в Сирии в связи с проведением турецкой антитеррористической операции «Источник мира» в арабской республике. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании.