Закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО прошел первое чтение в Думе

Москва, 5 ноября. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения. Документ предполагает, что с 1 июля 2020 года на отдельные виды устройств, продающихся в РФ, должно быть установлено российское ПО.

О каком именно программном обеспечении идет речь — не уточняется. Это должно будет определить правительство, если законопроект все же будет принят в окончательном чтении и утвержден. В пояснительной записке указано, что документ затрагивает не только телефоны, но также компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ».

По мнению авторов законопроекта, данная инициатива направлена на защиту прав потребителей, которые на сегодняшний день вынуждены покупать устройства без предустановленного российского ПО.

Отметим, что правительство России уже поддержало законопроект. В кабинете министров считают, что подобная мера позволит лучше продвигать российские программы на рынке информационных технологий. Правительственные чиновники отметили, что до сих пор вопрос предустановки российских программ не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

Напомним, что 1 ноября 2019 года в силу вступил так называемый закон о «суверенном Интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. В феврале Общественная палата обсудила сам закон, а также другие вопросы, связанные с развитию Интернета в РФ.