Москва, 5 ноября. Телеканал RT в среду проведет в прямом эфире стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» с участием бывшего юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Виталия Серуканова.

Помимо Серуканова, вести стрим, который начнется после 21.00 на YouTube-канале RT, будет журналистка Леся Рябцева.

«Лучшие митинги с 1905 года (на самом деле нет), почему региональные штабы Навального массово переходят на фотоаппараты-мыльницы, а также что-то про Леонида Волкова!» — говорится в анонсе.

Серуканов в течение нескольких лет был ярым сторонником скандального блогера Алексея Навального, однако грязные методы работы псевдоопозиционера разрушили их «сплоченность». Бывший навальнист неоднократно критиковал экс-начальника, который с помощью незаконных митингов хотел пошатнуть обстановку в стране, и раскрывал болевые точки «борца за справедливость».

Ранее министерство юстиции России внесло ФБК, который основал Навальный, в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Федеральное агентство новостей предоставило доказательства, что организация одиозного блогера получала средства из нескольких стран Европейского союза, США и ряда арабских государств.

Следователи уже ведут расследование по делу об отмывании денег в ФБК. Выяснилось, что полученные средства навальнята отмывали через личные счета. Басманный суд Москвы уже наложил арест на счета фонда в связи с уголовным делом.

Связь Навального с иностранными государства подтверждает и визит сотрудника американского посольства, который в преддверии незаконной акции, устроенной «оппозиционерами», проводил навальнятам инструктаж. Федеральному агентству новостей стало известно, что американец рассказывал в ФБК, как вести себя при задержании и оказывать сопротивление полиции.

Напомним, в июле-сентябре псевдооппозиционеры провели ряд незаконных акций и митинг-концертов. Они устраивали беспорядки и провоцировали сотрудников полиции, а затем выдавали законное задержание за «беспредел» правоохранителей.