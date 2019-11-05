МИД РФ заявил о важности концентрации на продлении Договора о СНВ

Москва, 5 ноября. Российская сторона считает важным на текущем этапе сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США стремятся к крупному соглашению в области контроля над вооружениями с Москвой и Пекином.

«Позиция российской стороны в пользу продления ДСНВ давно и хорошо известна. Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения», — подчеркнул российский дипломат.

Заместитель главы дипломатического ведомства также обратил внимание на то, что Россия считает важным, чтобы в возможных переговорах о контроле над вооружениями участвовали бы единомышленники Вашингтона с ядерным потенциалом — Британия и Франция, передает ТАСС.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек по договору СНВ-3 нет.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Срок действия документа истекает в 2021 году. Его можно продлить на пять лет или заменить другим соглашением. В Белом доме заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.