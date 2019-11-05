Анкара, 5 ноября. Турецкая армия направляет дополнительные воинские подразделения к сирийскому приграничному городу Рас-эль-Айну.

Отмечается, что Анкара «направляет военные подкрепления в деревню Эс-Суда, расположенную в пригороде Рас-эль-Айна». Турция направляет подкрепление к сирийскому приграничному городу Рас-эль-Айну. Как пишет издание Al-Watan, при этом уже находящиеся в Эс-Суде турецкие формирования создали там укрепленный армейский пункт.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков.

Из-за американских санкций Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.

Меморандум по Сирии подписали в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На основе документа будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации в стране и курдским бандам.

Российский сенатор Франц Клинцевич призвал западные страны отреагировать на ситуацию с грабежом США сирийской нефти.