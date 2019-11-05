Более 800 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 5 ноября. Более 800 мирных жителей вернулись на территорию Сирию из Ливана и Иордании за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки в Сирию вернулись 847 мирных жителей, большая часть из которых женщины и дети.

«Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 199 человек (женщин — 60, детей — 102), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 648 человек (женщин — 194, детей — 330)», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки инженерные подразделения сирийской армии разминировали 2,3 гектара территории, а также обезвредили более 30 взрывоопасных предметов.