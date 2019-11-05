Операция «Источник мира» против курдских боевиков в Сирии повысила рейтинг Эрдогана

Москва, 5 ноября. Популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заметно выросла после начала операции Анкары «Источник мира» против курдских террористов и вооруженных бандформирований на северо-востоке Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели сотрудники исследовательской компании Metropoll.

Рейтинг одобрения действий президента Турции за месяц вырос на 3,7% и остановился на отметке 48%. Этот показатель стал самым высоким после победы Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. После начала «Источника мира» президент Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой «безопасной зоны», однако выполнено оно не было.

В Сочи 22 октября встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны договорились, что курдские боевики должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что операция Анкары против вооруженных бандформирований курдов завершена.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков уверен, что миротворческая политика России помогла разрешить ситуацию с нахождением вооруженных курдов-террористов на северо-востоке Сирии и защитила ближневосточную республику от экспансии со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что инициатором проведения встречи с турецким лидером стал именно президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава российского государства «обозначил свою решающую роль в сложившейся ситуации», объяснил Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.