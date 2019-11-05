Эксперт объяснил, почему поставки Украине винтовок из Канады — не военный вопрос

История с винтовками из Канады — продолжение старого шоу о военной помощи Запада Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Оружие из Канады

Киев надеется, что в ближайшее время сможет получить снайперские винтовки из Канады. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В августе 2018 года украинский телеканал UATV сообщил, что владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Ожидалось, что оружие будет доставлено в страну еще осенью 2018 года, однако этого так и не произошло.

«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине. Это откроет двери к расширению спектра сотрудничества», — сказал Боднар по итогам визита в Канаду.

Украинский министр добавил, что во время визита украинской делегации речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне глав военных ведомств. В частности, считает Боднар, это дало бы возможность предметно говорить о потребностях Вооруженных сил Украины, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может быть обеспечено, а какое — нет.

«Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», — добавил Боднар.

История без конца и края

Как отметил Андрей Иванов, история с винтовками из Канады — продолжение старого шоу о военной помощи Запада Украине. Эксперт напомнил, что политики в Киеве постоянно рассказывают украинцам о том, как зарубежные партнеры будут поддерживать Украину, а политики на Западе бесконечно спорят о том, стоит ли это делать.

«И вся эта история имеет чисто политический аспект, а не военный. Речь в каждый раз идет о мелких партиях на небольшие суммы, которые никак не могут повлиять на обороноспособность украинской армии. Но об этом спорят в зарубежных парламентах, этим бравируют украинские политики, и история эта не имеет конца и края. Вот и сейчас мы видим совсем уж странное объяснение ситуации. Мол, винтовки из Канады должны были поставить, но не было каких-то комплектующих. В Киеве хотят сказать, что канадцы безответственные и необязательные люди? Но логику тут искать бессмысленно», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог выразил мнение, что украинским политикам давно пора сосредоточиться на решении более насущных проблем. Но если для Запада все эти дискуссии просто развлечение, то на Украине на поставках мелких партий оружия концентрируется чуть ли не все внимание.

«Я бы сравнил зацикленность на теме иностранной военной помощи украинских политиков с некоей одержимостью. То есть и сути вопроса нет, и вся проблема выеденного яйца не стоит, но не дает возможности сосредоточиться на других задачах», — заключил Андрей Иванов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что канадские власти внесли Украину в список стран, в которые можно поставлять вооружение. Стороны также пришли к соглашению по поставкам бронетехники в Киев.