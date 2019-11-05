В Госдуме объяснили, почему глава эстонского МИД должен быть уволен за речь о России

Не успела еще Эстония получить от России приглашение на празднование 75-й годовщины Дня Победы, а глава ее МИД уже придумывает, как отказать, если оно поступит. Урмас Рейнсалу советует президенту своей страны Керсти Кальюлайд не ехать на мероприятие в связи с тем, что «освобождение Эстонии от фашистской оккупации во времена Второй мировой войны стало повторной оккупацией Советским Союзом».

Как отреагировала на этот совет эстонский президент, пока неизвестно, но реакция депутатов Госдумы на демарш уже есть. Федеральное агентство новостей пообщалось с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по обороне Александром Шериным, который заявил, что Керсти Кальюлайд должна уволить своего чересчур болтливого сотрудника.

«Давать такие «советы» в публичном пространстве недопустимо, — отметил депутат. — Если Урмас Рейнсалу хотел поделиться своими опасениями с главой государства, он мог сделать это в какой-нибудь служебной записке или при личном общении. Однако публичное заявление главы МИД любой страны всегда отражает официальную позицию государства, и если Керсти Кальюлайд его не уволит, то можно считать, что это и ее позиция тоже».

Тем не менее, уверен Шерин, улучшение российско-эстонских отношений просто неизбежно, ведь наши страны являются близкими соседями. Сейчас Латвия, Литва и Эстония находятся под протекторатом НАТО, но рано или поздно США, как и любая империя, ослабят свое влияние на Прибалтику, и это позволит ее государствам вести более независимую внешнюю политику. Тогда же поменяется и их риторика по поводу «оккупации СССР».

«Народы Прибалтики так же, как и русские, белорусы и поляки, относились расовой теорией Гитлера к унтерменшам (недочеловекам. — Прим. ФАН) и подлежали истреблению либо обращению в рабов. Поколение эстонских политиков, которые сейчас хают Россию, просто не появилось бы на свет, поскольку их деды и прадеды были бы превращены в мыло в одном из концлагерей на территории Польши. «Российская оккупация» дала им возможность родиться, получить превосходное советское образование и делать теперь вид, что не было ничего хорошего, что дал СССР жителям прибалтийских регионов», — заявил Шерин.

По его словам, в отличие от времен Советского Союза, Эстония находится под «оккупацией» прямо сейчас, имея на своей территории американские войска. Когда-нибудь, сказал депутат, эстонцы осмелеют и заявят об этом открыто. С другой стороны, глупо предъявлять претензии к России за действия уже не существующего государства.

«Это просто нелепо, — считает Шерин. — Ну при чем тут Российская Федерация и уж тем более ее нынешнее руководство? Все те годы, во время которых существует независимая Эстония, наша страна ни словом, ни действием не выказала каких-то агрессивных устремлений к прибалтийским странам. Мы не объявляем им санкции, не оказываем давление, не преследуем их граждан — с российской стороны нет абсолютно никаких недружественных действий».

Тем не менее в ответ на благожелательное отношение наша страна получает лишь оскорбления и агрессию, заявил депутат.

«Какая тогда разница, как нам к ним относиться? — спросил Шерин. — И не стоит ли нам платить им той же монетой за неблагодарность?»

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась, что для ее страны война закончилась только в 1994 году. Именно тогда российские — по ее мнению, оккупационные — войска покинули территорию Эстонии.